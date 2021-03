Facebook Kembangkan Gelang Tangan Pintar

jpnn.com - Facebook Inc tengah mengembangkan gelang tangan atau wristband yang dapat mengontrol kacamata augmented reality (AR).

Gelang tangan itu dijadwalkan peluncurannya pada tahun ini.

Pemakai wristband akan dapat berinteraksi dengan dunia virtual dengan gerakan jari mereka, kata Facebook dalam blog resmi, lansir Reuters, Jumat (19/3).

Perangkat wearable yang mendukung AR juga akan mampu mendeteksi sinyal saraf untuk menafsirkan gerakan dan gerakan tangan yang kompleks.

Hal tersebut menandai langkah Facebook dalam persaingan sengit antara raksasa teknologi seperti Apple Inc, Amazon.com Inc, dan Alphabet Inc Google dalam industri serupa.

Mereka percaya bahwa kacamata pintar pada akhirnya akan menggantikan fungsi ponsel sepenuhnya.

Wristband akan dapat berfungsi sebagai platform untuk komputasi dan mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Pada September, Facebook mengatakan perlu sekitar lima hingga 10 tahun lagi untuk dapat membawa ke pasar kacamata augmented reality. (antara/jpnn)