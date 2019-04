Fajar / Rian jadi Ganda Putra Terakhir yang Tembus 16 Besar Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Indonesia menempatkan tiga ganda putra di 16 Besar Singapore Open 2019.

Setelah Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan mengantongi tiket 16 Besar kemarin, hari ini giliran Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto yang melewati rintangan babak pertama.

Dalam pertandingan di Sinagpore Indoor Stadium, Rabu (10/4) siang WIB, Fajar / Rian mengalahkan sesama Indonesia Ricky Karandasuwardi / Angga Pratama 21-16, 25-23 dalam pertandingan berdurasi 27 menit (statistik BWF).

Di 16 Besar besok, Fajar / Rian sudah ditunggu ganda Malaysia Chooi Kah Ming / Low Juan Shen.

Andai lolos ke perempat final, Fajar / Rian akan ketemu pemenang duel Marcus / Kevin melawan ganda Tiongkok He Jiting / Tan Qiang. (adk/jpnn)

16 Besar Singapore Open 2019 (ganda putra)

1. Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya (Indonesia) vs He Jiting / Tan Qiang (Tiongkok)

2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Chooi Kah Ming / Low Juan Shen(Malaysia)

3. Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang) vs Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Jepang)

4. Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (Jepang) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang)

5. Tinn Isriyanet / Kittisak Namdash (Thailand) vs Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Malaysia)

6. Kim Gi Jung / Lee Yong Dae (Korsel) vs Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Indonesia)

7. Danny Bawa Chrisnanta / Loh Kean Hean (Singapura) vs Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

8. Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Malaysia) vs Li Junhui / Liu Yuchen (Tiongkok)

Perempat final: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, 7 vs 8