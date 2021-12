Fakta Mengerikan Kemenangan Everton atas Arsenal, Richarlison Samai Torehan Coutinho

jpnn.com, LIVERPOOL - Everton meraih kemenangan dramatis kala menjamu Arsenal di matchday ke-15 Premier League, Selasa (07/12).

Drama come back pada menit akhir memastikan The Toffees -julukan Everton- mencuri tiga poin dari The Gunners setelah menang tipis 2-1.

Arsenal yang mengusung misi menang unggul terlebih dahulu lewat gol Martin Odegaard menit 45+1'.

Namun, performa pasukan Mikel Arteta sedikit menurun di babak kedua. Momentum itu dimanfaatkan Everton untuk bangkit.

Anak asuh Rafael Benitez menyamakan kedudukan pada menit 79' via Richarlison dan berbalik unggul 2-1 setelah aksi Demarai Gray menit 90+1' menggetarkan gawang Arsenal yang dikawal Aaron Ramsdale.

Skor itu 2-1 keunggulan Everton bertahan hingga laga usai.

Hasil itu membuat The Toffees berhasil memutus tren negatif mereka yang tak pernah menang dalam delapan laga terakhirnya.

Bagi Arsenal, ini menjadi kekalahan kedua beruntun mereka setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Manchester United di pekan ke-14.