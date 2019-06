Ferland Mendy, dari Kursi Roda Kini jadi Bek Kiri Real Madrid

jpnn.com, MADRID - Ferland Mendy resmi menjadi milik Real Madrid, Rabu (12/6). Bek kiri berusia 24 tahun itu akan diperkenalkan di Santiago Bernabeu, Rabu (19/6) depan.

Mendy direkrut dari Olympique Lyon untuk kontrak enam musim (hingga 30 Juni 2025). Konon, Madrid harus membongkar kas mereka lebih dari Rp 771 miliar.

Sebelum bersinar bersama Lyon, Mendy memulai kariernya dengan penuh perjuangan. Dia lahir dalam keluarga sederhana, orang tuanya berasal dari Afrika, 'kolaborasi' Guinea dan Senegal.

AS melansir, Mendy remaja memasuki akademi PSG saat berusia sembilan tahun, dengan impian meniru pahlawannya Ronaldinho. Namun, hanya beberapa tahun di Paris, dia menderita cedera pinggul yang membuatnya menderita radang sendi pinggul. Dia menghabiskan satu tahun jauh dari sepak bola.

102 - @ferland_mendy completed 102 dribbles in his two @OL's seasons, more than any other defender in the Ligue 1 & the Top 5 European Leagues (after Arthur Masuaky & Joao Cancelo) in this period. Skilled pic.twitter.com/G3Z5lGhDQQ — OptaJose (@OptaJose) June 12, 2019