Fiat Tipo 2020 Dapat Tambahan Paket Baru

jpnn.com - Fiat berharap perluasan pilihan melalui paket baru, More, model Tipo bisa menggaet lebih banyak konsumen termasuk menambah ekspansi pasar, baik Eropa maupun Asia.

Kehadiran Fiat Tipo More diklaim menawarkan pilihan harga yang leboh terjangkau. Namun fitur yang ditanamkan tidaklah minim, justru lebih baik, sehingga value for money, lansir Carscoops.

Fiat Tipo sendiri disediakan dalam tiga jenis bodi, mencakup hatchback, sedan, dan estate. Mobil mungil ini juga memiliki trim beragam, seperti Street, Mirror, Lounge, S-Design, dan Sport.

Baca Juga: Panda Eksotis Hasil Kerja Sama Fiat dengan Trussardi

Versi Sport dan S-Design diracik lebih sporty, pada versi Lounge Fiat sudah menambah fitur keamanan dan juga kenyamanan, sementara versi Street ada penambahan teknologi canggih.

Untuk konsumen yang mengambil versi Tipo More Sport dan Tipo S-Design, Fiat sudah meningkatkan penampilan yang dinamis dengan atap hitam yang kontras dan pelek Sport dual-tone Sport 18 inci oleh Mopar.

Pindah ke Fiat Tipo Mirror, versi ini memperoleh jendela gelap, kontrol iklim otomatis dan sensor parkir belakang sebagai bagian dari paket More.

Akhirnya, Tipo Street menghadirkan interior hitam, layar sentuh 5 inci UConnect dan setir kulit dengan kontrol dan layanan UConnect langsung sebagai standar dengan paket More.

Sampai saat ini Fiat belum memberikan perubahan dalam hal mesin, Tipo masih ditawarkan dengan mesin bensin empat silinder 1,4-liter, turbo Multijet 1,3-liter diesel dan diesel 1,6-liter Multijet turbo. (mg8/jpnn)