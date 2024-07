Film Daddio Segera Tayang di Indonesia, Begini Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - KlikFilm kembali menghadirkan film menarik dan penuh makna. Setelah sukses dengan film How To Make Million Before Grandma Dies, KlikFilm menghadirkan Daddio. Dibintangi oleh Dakota Johnson dan Sean Penn, Daddio menceritakan tentang kehidupan, cinta, dan kehilangan. Baca Juga: Film Seni Memahami Kekasih Ungkap Tampilan Perdana dan Jadwal Tayang Adapun film tersebut mengisahkan tentang Camille (Dakota Johnson), wanita muda yang baru saja mengalami tragedi dalam hidupnya. Dia memutuskan pergi ke New York City untuk mencari ketenangan. Di dalam taksi, dia bertemu dengan sopir tua bernama Charlie (Sean Penn) yang bijaksana. Baca Juga: Batal Nikah Lagi, Ayu Ting Ting: Semua Sudah Dikembalikan Percakapan Camille dan Charlie yang semula biasa saja, berubah menjadi penuh makna. Keduanya saling berbagi cerita tentang kehidupan, cinta, dan kehilangan yang mereka alami.