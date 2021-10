Film Dokumenter Pembunuhan Adik Kim Jong Un Tayang Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Oktober menjadi bulannya penggemar film misteri dan horor. Sejumlah film yang mencekam dan menegangkan sengaja dihadirkan KlikFilm.

Ada film Guimoon: The Lightless Door, Fly Me Away, This is Not a Burial It's a Resurrection (Documenter), Lucky, The Killing Of Two Lovers, Slaxx.

Kemudian, film The Man From Nowhere, Memories Of Murder, Mogul Mowgli, Pimp, Eun Ji, hingga serial animasi Detective Conan dan masih banyak film lainnya.

Menariknya, dokumenter Assassins yang menceritakan kematian Kim Jong Nam, adik tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga turut mengisi daftar film sepanjang Oktober 2021.

Direktur KlikFilm Frederica mengungkapkan film-film asing yang hadir di bulan ini sangat beragam dan semua memiliki penggemar sendiri.

"Mulai dokumenter, horor, drama, action sampai animasi kami hadirkan di KlikFilm," ujar Frederica dalam keterangan tertulis, Senin (4/10).

Penasaran dengan film-film yang akan hadir bulan Oktober 2021 ini? Semua bisa disaksikan hanya dengan berlangganan Rp 10 ribu/minggu.

"Semoga ini bisa memuaskan rasa dahaga para pecinta film," lanjut Frederica. (jlo/jpnn)



