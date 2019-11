Film Frozen 2 Diprediksi Puncaki Tangga Box Office

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi Frozen 2, diprediksi akan memuncaki tangga box office. Selama sepekan ditayangkan, keuntungannya diprediksi mencapai USD 124 juta dari 4.440 bioskop di Amerika Utara. Perkiraan debut film ini rupanya jauh di atas prediksi Disney sebelumnya, yakni sebesar USD 100 juta.

Dilansir dari Variety, film sekuel Frozen ini menghasilkan USD 41,8 juta dalam penayangan domestik pada Jumat (22/11), dan USD 57,8 juta secara internasional. Sebelumnya, film pertama "Frozen" menghasilkan USD 93,6 juta dalam penayangan domestik dan menghasilkan total lebih dari USD 1,2 miliar secara global.

Capaian tersebut menjadikan film kedua dari kisah Elsa dan Anna ini sebagai salah satu film animasi Disney terlaris kedua setelah live-action The Lion King dengan USD 191,8 juta pada Juli 2019.

Frozen 2 dirilis enam tahun setelah film sebelumnya diluncurkan. Dalam sekuel ini, Anna (Kristen Bell), Elsa (Idina Menzel), Olaf (Josh Gad), dan Kristoff (Jonathan Groff), kembali untuk menjelajahi ke luar kerajaan Arendelle, mencari tahu mengapa Elsa dilahirkan dengan kekuatan magis.

Sementara itu, pesaing Frozen 2 pekan ini, yakni Ford v Ferrari berada cukup jauh dengan raihan 15 juta dolar AS, disusul dengan A Beautiful Day in the Neighborhood dengan sekitar USD 14,1 juta pada akhir pekan pertama rilis.

Debut 21 Bridges dari STX Films dengan Chadwick Boseman harus mendarat di urutan keempat dengan sekitar USD 10 juta dari 2.665 bioskop. Sementara "Playing With Fire" karya John Cena melengkapi posisi lima dengan sekitar USD 5 juta. (antara/jpnn)