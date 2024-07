Film Gaza Hayya 3 Bakal Donasikan 40% Keuntungan Penjualan Tiket ke Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Warna Pictures memproduksi sekuel dari film Hayya The Power Of Love 2 & Hayya 2: Dream, Hope and Reality berjudul Gaza Hayya 3.

Film ini hadir sebagai upaya untuk menyuarakan kebebasan, keadilan, dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

Produser Eksekutif, Ustaz Erick Yusuf menyatakan 40 persen keuntungan dari penjualan tiket film ini akan didonasikan ke Palestina.

"Di sini 40 persen, InsyaAllah akan didonasikan ke saudara-saudara kota di Gaza. Sisanya untuk film Palestina lagi," kata Ustaz Erick Yusuf saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Kendati masuk dalam kategori sekuel, Erick menjelaskan Gaza Hayya 3 bisa ditonton secara terpisah tanpa harus melihat bagian pertama maupun kedua.

Dia berharap karya ini tidak hanya bisa menghibur, tetapi juga menjadi tuntunan dan diterima masyarakat.

"Bahwa saat ini penting sekali memanggil semua, mengajak semua untuk kembali istiqomah, konsisten kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina," tuturnya.

Gaza Hayya 3 bercerita tentang bocah yatim piatu bernama Abdullah Gaza atau biasa dipanggil Gaza.