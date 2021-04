Film Jepang Ini Rajai Box Office China, Pendapatan Hariannya Luar Biasa

jpnn.com, BEIJING - Film animasi Jepang "Detective Conan: The Scarlet Bullet" terus merajai box office China Daratan di hari ketiga perilisannya pada Senin (19/4), dengan pendapatan harian mencapai CNY 9,19 juta (Rp 20,5 miliar).

Hal itu diketahui dari data Jaringan Informasi Data Film China yang dirilis Selasa (20/4).

Film ke-24 dalam franchise animasi "Detective Conan" ini mengisahkan investigasi sang detektif terhadap serangkaian kasus penculikan terkait upacara pembukaan World Sports Games di Tokyo dan peluncuran kereta peluru mutakhir seiring acara tersebut.

"Sister", film China dengan kisah yang menyentuh, menduduki peringkat kedua dengan pendapatan box office lebih dari 7 juta yuan pada Senin.

Peringkat ketiga diisi film fantasi Amerika Serikat yang dirilis ulang "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", yang meraup hampir 5 juta yuan pada Senin. (xinhua/ant/dil/jpnn)



