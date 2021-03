Rajai Box Office, Raya and The Last Dragon Raup USD 71,2 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Film Raya and The Last Dragon berada di puncak box office selama tiga pekan berturut-turut.

Pekan ini, film petualangan fantasi Disney itu mendapat USD 5,2 juta meski angka tersebut turun 5 persen, dilansir The Hollywood Reporter, Senin (22/3).

Saat ini total pendapatan domestik yang diperolehnya mencapai USD 23,4 juta dan secara global meraup USD 71,2 juta.

Disney bukanlah satu-satunya film yang mengalami penurunan tipis, atau bahkan peningkatan.

Di tempat lain, di chart box office domestik, Tom & Jerry turun hanya 7 persen menjadi USD 3,8 juta pada akhir pekan keempat dengan total domestik USD 33,7 juta dan USD 77,2 juta secara global.

Drama dewasa terbaru Benedict Cumberbatch The Courier, berada pada urutan kedua dengan pendapatan 2 juta dolar pada pekan ini.

Chaos Walking menempati posisi keempat demgan USD 1,9 juta dengan total domestik USD 9,7 juta.

The Croods: A New Age melengkapi lima besar dengan USD 620 ribu. Secara global, "Croods 2" telah melewati angka USD 160 juta. (antara/jpnn)



