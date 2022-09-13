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Film Ngeri-Ngeri Sedap Bakal Mewakili Indonesia di Oscar 2023, Ernest Prakasa Bingung

Film Ngeri-Ngeri Sedap Bakal Mewakili Indonesia di Oscar 2023, Ernest Prakasa Bingung
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Sutradara, produser, dan para pemain film Ngeri-Ngeri Sedap di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (17/6) sore. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film Ngeri-Ngeri Sedap terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi perfilman dunia, Oscar 2023.

Ngeri-Ngeri Sedap akan terdaftar dalam kategori The International Feature Film Award.

Kategori ini biasanya diperuntukkan untuk film yang diproduksi di luar Amerika Serikat.

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Melndengar kabar ini, Ernest Prakasa, pendiri rumah produksi Imajinari yang membawahi film Ngeri-Ngeri Sedap merespons kocak.

Suami Meira Anastasia tampaknya tak menyangka film yang berada di bawah perusahaannya dianggap layak masuk ajang internasional.

Respons tersebut diungkapkan oleh Ernest Prakasa melalui unggahan dalam akunnya Twitter, Selasa (13/9).

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"HAH GIMANA MAKSUDNYA," begitu tertulis isi cuitan Ernest Prakasa.

Ngeri-Ngeri Sedap menjadi film kedua bergenre komedi mewakili Indonesia yang dikirim ke Oscar.

Film Ngeri-Ngeri Sedap terpilih mewakili Indonesia di Oscar 2023, Ernest Prakasa bingung.

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