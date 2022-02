Film Resident Evil Hingga Ghostbuster Bisa Dinikmati di Rumah, Asyiknya...

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah judul film baru bakal tayang layanan streaming CATCHPLAY .

Tujuannya yakni agar masyarakat bisa tetap mendapat hiburan saat berada di rumah.

"Tinggal di rumah memang bisa sangat mengesalkan, tetapi kami berharap dapat membantu mereka yang harus diam di rumah, dengan menyediakan opsi konten hiburan tiada henti," kata Direktur Pemasaran CATCHPLAY, Novy Fadillah Sudradjat, dalam keterangannya, Minggu (20/2).

Pada Februari 2022, berbagai judul blokcbuster yang akan rilis di antaranya Resident Evil: Welcome To Raccoon City, Venom: Let There Be Carnage, Matrix Resurrections, dan Ghostbuster: Afterlife.

Selain itu, ada pula film The Outpost, The Hitman's Wife's Bodyguard, dan The Marksman yang dirilis bulan ini.

Adapun layanan CATCHPLAY bisa diakses melalui website dan aplikasi. (mcr7/jpnn)



