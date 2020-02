Film The Man Standing Next akan Tayang di Indonesia, Catat Tanggal Mainnya

jpnn.com, JAKARTA - Empat aktor kenamaan Korea Selatan, Lee Byung Hun, Lee Sung Min, Kwak Do Won, dan Lee Hee Joon bersatu dalam sebuah film berjudul The Man Standing Next.

Film lokal bertema politik ini sukses merajai box office di Korea Selatan, dan meraih 7,2 juta penonton.

Mengekor kesuksesan tersebut, film itu akan ditayangkan di bioskop CGV dan Cinepolis seluruh Indonesia, pada 26 Februari 2020.

Aktor Lee Byung Hun mengungkapkan perasaannya bekerja sama dengan tiga aktor utama lainnya. Dia mengaku, harmoni di antara mereka berempat hampir sempurna.

"Karena semua aktor sangat berbakat, saya gugup. Tetapi, pada saat yang sama, saya datang untuk mengantisipasi bagaimana sinergi di antara kami akan ditampilkan di layar,” kata Lee.

Film thriller tentang politik ini mengadaptasi kisah pembunuhan Jenderal Park Chung-hee pada 1979. Kisah bermula ketika Korea sepenuhnya dalam kontrol Presiden Park pada 1970-an.

Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA) Kim Gyu-pyeong berada di posisi kedua tertinggi kepemimpinan Korea. Ketegangan politik meningkat menyebabkan Kim Gyu-pyeong membunuh Presiden Park. (mg7/jpnn)