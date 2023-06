Final NBA 2023: Miami Heat Pukul Denver Nuggets di Gim Kedua

jpnn.com - DENVER - Miami Heat membuat skor laga final NBA 2023 melawan Denver Nuggets imbang 1-1 (best of seven).

Setelah takluk 93-104 di gim pertama tiga hari yang lalu, Heat mencuri kemenangan di kandang Nuggets, Ball Arena, Senin (5/6) siang WIB. Heat menang 111-108.

Miami Heat bangkit dan menang dramatis atas Nuggets di gim kedua ini.

Anak-anak asuh Erik Spoelstra tertinggal di babak pertama (kuarter 1 dan kuarter 2) 51-57 dari tuan rumah.

Pada akhir kuarter ketiga, Nuggets masih unggul 83-75.

Namun, Miami Heat menggila di kuarter ke-4.

Tembakan tiga angka Gabe Vincent mengawali kebangkitan Heat, unggul 109-101 saat laga tersisa dua menit.

Tidak ingin kalah di depan fan sendiri, Nuggets mencoba bangkit di waktu tersisa. Nikola Jokic memperkecil kedudukan dengan 108-111 dengan waktu tersisa 35 detik.