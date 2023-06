Finis Runner up AVC Challenge Cup 2023, Indonesia Borong 3 Penghargaan Individu

jpnn.com - Tiga penggawa Timnas voli putri Indonesia meraih penghargaan individu pada ajang AVC Challenge Cup 2023.

Ketiga pemain tersebut ialah Megawati Hangestri Pertiwi (best opposite spiker), Wilda Siti Nurfadhilah (best middle blocker), dan Yulis Indahyani (best libero).

Sementara itu, Vietnam selaku kampiun membawa pulang banyak penghargaan individu dari AVC Challenge Cup 2023.

Tercatat nama-nama seperti Doan Thi Lam Oanh (best setter), Than Thi Thanh Thuy (best outside hitter), Dinh Thi Tra Giang (best middle blocker) menjadi yang terbaik di turnamen ini.

Khusus untuk Thuy mampu membawa pulang dua penghargaan individu, yakni best outside hitter dan most valuable player (MVP).

Adapun satu penghargaan tersisa menjadi milik wakil Taiwan, Wu Fang Yu yang menyabet best outside hitter.

Pada partai final AVC Challenge Cup 2023, Vietnam menjadi juara seusai mengalahkan Indonesia di GOR Tri Dharma Gresik, Jawa Timur, Minggu (24/6/2023), dengan skor 3-2 (25-18, 25-27, 21-25, 25-20, 15-13).

Kemenangan tersebut memperpanjang rekor apik tim Negeri Paman Ho seusai di semifinal SEA Games 2023 juga menang atas Indonesia dengan skor 3-2.