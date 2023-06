Fordigi Goes to Campus Masuk Unair, Gali Talenta Digital Mahasiswa  

jpnn.com, JAKARTA - Forum Digital BUMN (Fordigi) berkeliling ke kampus-kampus dengan program “Fordigi Goes to Campus” untuk menggali talenta-talenta digital dari berbagai kampus di Indonesia.

Ketua Bidang IV Fordigi Beatrix Santi Anugrah menyampaikan setelah ke Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fordigi Goes to Campus hadir di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Surabaya menjadi kota ketiga yang didatangi Fordigi.

"Tema yang kami angkat mengenai Innovation-driven Ecosystem, di mana dalam seminarnya mengangkat tentang Innovator’s Playbook: How to Create Great Products, Service and Experiences," terang Beatrix dalam keterangannya dikutip Jumat (2/6).

Dia melanjutkan inovasi menjadi hal yang sangat penting karena mampu mendorong pertumbuhan kehidupan manusia dan perekonomian.

Namun, perlu disadari, melakukan inovasi tidak mudah dan berisiko. Tidak jarang inovasi gagal.

Faktor yang membuat kegagalan tersebut antara lain karena kurangnya fokus dalam mengawali inovasi.

Beatrix menyampaikan bahwa saat ini, telah terjadi pergeseran perilaku masyarakat yang dinavigasi oleh Covid-19.

Less contact berbasis digital itu sudah menjadi arah dalam pergerakan masyarakat sekarang.