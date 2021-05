Forwot-Piaggio Indonesia Salurkan Bantuan untuk Anak Yatim dan Duafa 

jpnn.com, JAKARTA - Forum Wartawan Otomotif (Forwot) bersama PT Piaggio Indonesia memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta kepada anak yatim piatu, duafa serta majelis taklim.

Dana tersebut disalurkan ke Majelis Taklim Al Amin di Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (29/4) dan Majelis Taklim Nurul Islam di Bambu Apus, Tangerang Selatan, Jumat (7/5).

Para jurnalis otomotif itu juga membagikan makanan berbuka puasa bagi anak yatim dan duafa yang berada di sekitar majelis.

Baca Juga: Wuling Berkolaborasi dengan Forwot Sukseskan Program Ramadhan Care 2021

Ketua Umum Forwot Indonesia Indra Prabowo mengatakan, sudah jadi kegiatan rutin selama Ramadan dengan saling berbagi. Terlebih pada tahun ini, Forwot juga merayakan ulang tahunnya yang ke-18 tahun.

"Semoga apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi yang menerimanya,” ucap Indra Prabowo.

Forwot menggandeng Piaggio Indonesia karena memiliki program Ride More, Share More untuk brand Piaggio dan Live More, Share More untuk Vespa.

Melalui program tersebut, Piaggio Indonesia menberikan kemudahan bagi para penggemar untuk bisa mengakses jajaran skuter asal Italia itu. Sebab, Piaggio menawarkan berbagai penawaran menarik selama bulan Ramadan.

"Program ini menjadi bentuk semangat berbagi yang ingin kami sebarkan kepada para penggemar otomotif roda dua salah satunya dengan memberikan kemudahan penawaran," kata PR Manager PT Piaggio Indonesia Robby Gozal. (ddy/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: