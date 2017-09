Foto Bareng Selena Gomez, Kaki Cinta Laura Malah Keinjek

jpnn.com - Bukan kali pertama Cinta Laura pamer foto bareng dengan selebriti Hollywood. Teranyar, pelantun lagu Tulalit itu mengunggah foto dirinya bersama dengan Selena Gomez.

Berada di Pier 36 kota New York, Cinta pun tidak menyia-nyiakan kesempatan saat dirinya bertemu dengan mantan kekasih Justin Bieber itu.

“What they say is true… @selenagomez is such a sweetheart!,” tulis Cinta mengiringi fotonya bersama Selena.

Alhasil, foto tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet. Beberapa menulis kalau Cinta masih lebih cantik dari Selena. “Cantikan Cinta..” tulis akun chinfa_suryani.

“Cantikan kamu cin @claurakiehl dari pada selena mah kamu keliatan young banget natural,” balas akun ndah.elova.

Namun yang menarik perhatian, adalah beberapa warganet yang justru mengomentari kaki Cinta Laura. “Kok heels nya kayak keinjek kaki jya yak? Apa cuma gue yg fokus kesana hmm,” celetuk