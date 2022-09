Foto Bareng Wanita Lain, Hamish Daud Pancing Perdebatan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Hamish Daud mengunggah potret bersama wanita muda melalui akunnya di Instagram.

Dalam potret tersebut, terlihat Hamish Daud sedang menghabiskan waktu bersama di luar negeri.

Tak hanya satu potret, suami Raisa Andriana itu membagikan dua foto di tempat berbeda.

Satu foto berlatar di restoran. Sementara itu, foto lainnya berlatar jalanan kota.

Hamish dan sang wanita itu terlihat akrab dan tersenyum bahagia di hadapan kamera.

Melalui keterangan unggahan, Hamish pun menjelaskan siapa sosok yang ada di sampingnya.

Rupanya, perempuan tersebut merupakan adik Hamish Daud. Dia pun bertanya mengenai kemiripan paras keduanya kepada publik.

"Katanya adik yang paling mirip sama aku, what do you guys think?" begitu tertulis keterangan unggahan Hamish, dikutip Kamis (15/9).