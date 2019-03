FP2 MotoGP Argentina: Dovizioso Paling Kencang, Marquez Turun 7 Peringkat

jpnn.com, TERMAS DE RIO HONDO - Pimpinan klasemen sementara MotoGP 2019 Andrea Dovizioso menjadi pembalap paling kencang dalam latihan bebas atau free practice (FP) 2 MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo, Sabtu (30/3) dini hari WIB.

Setelah hanya menempati posisi ketujuh pada FP1, Dovi tampil oke di latihan bebas kedua. Pembalap Ducati ini membukukan waktu satu menit 39,181 detik.

Ducati have found their feet at Termas de Rio Hondo! ????@AndreaDovizioso leads FP2 with one second covering 21 riders! ????#ArgentinaGP pic.twitter.com/nSiNFdee3M — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) March 29, 2019