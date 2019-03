Tancap Gas! Marquez Paling Cepat di FP1 MotoGP Argentina

jpnn.com, TERMAS DE RIO HONDO - Rider Repsol Honda Marc Marquez mencatat waktu paling tajam dalam latihan bebas atau free practice (FP) 1 MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo, Jumat (29/3) malam WIB.

Marquez langsung tancap gas sejak awal latihan di atas sirkuit yang masih cukup licin. Sementara pembalap lain masih belum hot.

Saat para pesaingnya mulai menemukan kecepatan terbaik, Marquez sudah membukukan waktu satu menit 39,827 detik, unggul 0,353 detik dari pembalap Pramac Ducati Jack Miller yang meraih pole position MotoGP Argentina tahun lalu.

Setelah Marquez dan Miller, Cal Crutchlow menjadi pembalap terbaik ketiga. Sementara pimpinan klasemen sementara Andrea Dovizioso berada di posisi ketujuh.

Latihan bebas akan dilanjutkan ke sesi kedua Sabtu (30/3) mulai 01.05 WIB. (adk/jpnn)

