Fraksi PKS DPR Gelar Seminar Internasional Mendukung Kemerdekaan Palestina

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI bekerja sama dengan Justice and Democracy Forum (JDF) dan The Strategia Institute menginisiasi seminar internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan tema “It’s Time for Palestine to be Free!” secara daring, Selasa (31/10). Seminar yang diikuti lebih dari 1.000 partisipan ini menghadirkan narasumber Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, aktivis dan pakar HAM unternasional dari Italia Maren Mantovani, serta aktivis kemanusiaan MyCARE Malaysia, Profesor Hafidzi Mohd Noor. Bertindak sebagai Moderator Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta. Acara yang disiarkan secara live melalui PKSTV dan PKSTVDPRRI ini dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Baca Juga: Kepada Tunisia, Dubes Zuhairi Sebut Indonesia akan Terus Memperjuangkan Palestina Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa acara ini dilaksanakan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan global terhadap rakyat Palestina. Selain itu, juga memberi pesan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel di luar nalar kemanusiaan yang beradab sehingga harus dihentikan. “Kami semua berdiri di belakang rakyat Palestina. Satu-satunya solusi perdamaian adalah kemerdekaan Palestina dan Israel menghentikan penjajahan yang dia lakukan sejak tahun 1948,” ungkap Jazuli dikutip dalam siaran pers, Rabu (1/10). Baca Juga: Habib Aboe: Kami Terus Suarakan Pembelaan terhadap Palestina Sampai Mereka Bisa Merdeka Jazuli mengatakan penjajahan dan penindasan umat manusia tidak punya tempat di dunia ini. Bagi Indonesia sendiri kemerdekaan bangsa Palestina adalah bagian dari konstitusi Negara Indonesia.