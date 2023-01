Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Dukung Formula E Dilanjutkan, Ini Alasannya

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mendukung penyelenggaraan Formula E atau Jakarta E-Prix 2023.

Menurut dia, Formula E mesti tetap dilanjutkan meskipun Gubernur DKI Jakarta telah berganti dari Anies Baswedan ke Heru Budi Hartono.

Taufik menyampaikan Formula E harus dilanjutkan karena PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara sudah meneken kontrak selama tiga tahun.

“Sangat tidak bagus bagi Jakpro kalau kemudian membatalkan kontrak,” ucap Taufik dalam keterangannya, Senin (9/1).

Pria yang akrab disapa MTZ ini berpendapat dengan menyelenggarakan Formula E selama tiga tahun berturut-turut, akan mendapatkan keuntungan secara finansial.

Terlebih, perputaran ekonomi cukup tinggi pada penyelenggaraan Formula E 2022, sebagaimana yang telah dihitung oleh Institute of Development on Economics and Finance (INDEF).

“Selain keuntungan perputaran ekonomi, meningkatnya citra kota dan bangsa sebagai kota atau negara yang mampu menyelenggarakan event dunia dengan baik,” kata dia.

Penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu juga dinilai menuai pujian dari dunia International.