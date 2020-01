Franchiseglobal.com Apresiasi Bisnis Franchise & Mitra Terbaik di 2020

jpnn.com, JAKARTA - FRANCHISEGLOBAL.COM bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia untuk kedua kalinya memberikan penghargaan Nomor 1 Franchise Choice Award 2020 & Indonesia The Best Franchisee Award. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat keterpilihan dalam memilih bisnis franchise, license & partnership di sebuah kategori bisnis di tahun 2020.

Di samping itu, sebagai apresiasi terhadap para mitra terbaik di Indonesia yang telah berhasil menjalankan bisnisnya dalam satu tahun terakhir.

Peraih No.1 Franchise Choice Award 2020 adalah merek-merek yang telah berhasil menjadi merek pilihan calon investor berdasarkan hasil survei No.1 Franchise Choice Index pilihan calon franchise buyer atau calon mitra/investor untuk berinvestasi di tahun 2020. Suvei No.1 Franchise Choice Index sendiri dilakukan berdasarkan tiga aspek penilaian yakni Popularity Aspect, Interest Aspect dan Business Choice Aspect.

Baca Juga: Atlet TNI AL Peraih Medali Emas SEA Games 2019 Dapat Penghargaan Dari Kasal

Sementara para peraih Indonesia The Best Franchisee Award 2020 adalah mereka (franchisee/licensee/mitra) yang telah berhasil menjalankan dan mengembangkan bisnisnya hingga sukses dan berkembang. Adapun kriteria penilaiannya di ukur berdasarkan Aspek Pendapatan (Omset), Aspek Promosi (Local Marketing), Aspek Finance (Profit), Aspek Manajemen & SDM serta Aspek Pelayanan.

“Penghargaan ini sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuhkembangnya bisnis franchise, license & partnership di Indonesia sekaligus mengapresiasi para mitra-mitra terbaiknya dengan semangat kompetisi positif dalam membangun bisnis yang saling menguntungkan antar pemilik bisnis dan franchisee/mitra bisnis,” ujar Susilowati Ningsih, Direktur FRANCHISEGLOBAL.COM dalam keterangan persnya diterima Jumat (31/1).

Sementara Founder & Chairman TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo mengatakan bahwa untuk mengukur keterpilihan bisnis franchise, license & partnership di Indonesia, pihaknya telah melakukan Survei No.1 Franchise Choice Index pilihan calon franchise buyer atau calon mitra/investor selama kurang lebih 3 bulan mulai dari bulan September – November 2019.

Baca Juga: Peserta Rapim TNI AL Terima Paparan Dari Pejabat Utama Mabesal

“Survei No.1 Franchise Choice Index menggunakan Quantitative Survey Method dengan teknik pengambilan sampel menggunakan kombinasi face to face interview di pameran Franchise License Expo Indonesia (FLEI) 2019 dan supplemented phone survei berdasarkan database FRANCHISEGLOBAL.COM dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkap Tri Raharjo saat menggelar jumpa pers di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi FRANCHISEGLOBAL.COM, Syaiful Anwar menyampaikan bahwa tujuan dari apresiasi ini tentunya untuk memberikan pengakuan atas keberhasilan franchisor dalam menciptakan brand awareness, brand image dan brand equity di mata calon franchise buyer serta menjadi momen ajang silaturahmi, networking dan berkumpulnya pelaku bisnis franchise dari berbagai kota dan dari berbagai perusahaan merek franchise, license & partnership di Indonesia.