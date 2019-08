Frank Lampard Harus Lebih Sabar

jpnn.com, LONDON - Frank Lampard harus menunggu lebih lama merasakan kemenangan pertama dalam debutnya sebagai pelatih Chelsea.

Setelah keok 0-4 dari Manchester United di pekan pertama, Chelsea hanya bermain imbang 1-1 melawan Leicester City di pekan kedua, yang digelar di Stamford Bridge, Minggu (18/8) malam WIB.

Di sela dua laga Premier League itu, Lampard juga gagal membawa timnya juara di Piala Super UEFA, kalah dari Liverpool.

Opta melansir, Lampard menjadi manajer Chelsea pertama yang gagal memenangi satu dari tiga pertandingan pertama di awal musim, sejak era Rafael Benitez 2012-13.

Chelsea memulai pertandingan pertamanya di Stamford Bridge musim ini dengan baik, unggul cukup cepat lewat gol Mason Mount di menit ke-7.

1996 – Mason Mount is the first English player to score for Chelsea under an English manager since Dennis Wise under Glenn Hoddle against Blackburn in May 1996. Scafell. pic.twitter.com/fv3QKvDV6t — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2019