Frederika Cull Nyaris Jatuh di Panggung Miss Unniverse 2019

jpnn.com, JAKARTA - Putri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull mengalami kejadian tak mengenakkan pada sesi preliminari competition Miss Universe di Amerika Serikat, Jumat (6/12).

Frederika nyaris jatuh karena terpeleset di atas panggung saat mengenakan pakaian renang model bikini.

Hal itu diketahui dari video yang dibagikan penata rias Bubah Alfian di akun Instagram miliknya.

Baca Juga: Cinta Laura Minta Maaf Tak Bisa Wakili Indonesia di Miss Universe

Dalam video itu, tampak Frederika melenggang cantik dalam balutan bikini motif macan hitam putih dengan luaran jubah warna fuscia.Tiba-tiba, saat hendak ke tengah panggung, ia mendadak oleng dan nyaris jatuh karena terpeleset.

Beruntung, perempuan kelahiran 5 Oktober 1999 itu segera menguasai diri, dan menyelesaikan kontes tersebut dengan percaya diri.

"Freddddd so proud of you.. she can handle situation,love youuuuuu. Terus vote utk Indonesia guys," tulis Bubah sebagai keterangan video.

Rupanya, tak hanya Frederika yang mengalami insiden nyaris jatuh tersebut. Miss Malta Teresa Ruglio dan Miss Selandia Baru Diamond Langi juga nyaris jatuh.

Sementara, kontestan asal Prancis Maëva Coucke dan kontestan asal Malaysia Shweta Sekhon bahkan jatuh terperosok di akhir peragaan akibat lantai panggung yang licin itu.(antara/jpnn)