Fuso Truck Campaign 2022 Kembali Digelar, Begini Harapan PT. KTB

jpnn.com, PEKANBARU - Sempat vakum dua tahun akibat pandemi, PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), kembali menggelar FUSO Truck Campaign 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen loyal.

"Dua tahun sebelumnya hanya virtual, kini bisa bertemu langsung. Jadi seperti reuni. Kami harapkan dari acara ini bisa bersenang-senang dan saling berkontribusi," ucap General Manager Sales Planning & Marketing Strategy Unit PT. KTB Novian Taufik, Jumat (28/10).

"Melalui momen ini, kami bisa bertukar pendapat terkait bisnis, kisah sukses, tantangan dan berbagi suka cita bersama."

Distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso di Indonesia itu rencananya akan menyelenggarakan 43 rangakaian acara di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Acara bertajuk "Tangguh Bersama Fuso" itu melibatkan 68 jaringan diler dari 31 kota di Indonesia yang digelar selama tiga bulan mulai Oktober hingga Desember 2022.

Pada pekan ini, Truck Campaign berlangsung di SKA Co Ex Pekanbaru dengan melibatkan pihak KTB dan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO).

Pada kesempatan sama, Tonny Chandra selaku President Director PT DIPO juga mengapresiasi kepercayaan konsumen terhadap armada Fuso.

Menjawab kepercayaan konsumen itu, Mitsubishi Fuso berkomitmen memberikan layanan purna jual yang kuat secara konsisten, ditopang ketersediaan suku cadang melalui jaringan diler yang luas di Indonesia.