Gajah Sumatera Kritis, Tulus Gencar Kampanye

Tulus. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah gencar mengkampanyenya #JanganBunuhGajah pada 2016, Tulus kembali menunjukkan dukungan untuk menjaga konservasi gajah.

Tulus mengembangkan kampanyenya menjadi #TemanGajah.

Berkolaborasi dengan berbagai pihak, pelantun Monokrom itu ingin membantu keberadaan gajah Sumatera yang sedang kritis.

“Saya ingin melakukan sesuatu kontribusi, untuk membantu keberadaan gajah karena Gajah Sumatera lagi kritis,” kata Tulus.

Dijelaskan, kampanye #TemanGajah masih memiliki fokus yang sama, yakni mengajak masyarakat menjaga kehidupan gajah.

Pasalnya, saat ini gajah Sumatera masuk dlaam daftar merah The International Union For Conservation of Nature (IUCN) sebagai spesies kritis.

Untuk menyelamatkan gajah tersisa dan memantau keberadaan kelompoknya, WWF Indonesia membutuhkan 20 buah kalung satelit GPS yang dipasang ke 20 kelompok gajah.

“Dengan adanya ini bisa mengurangi ancaman yang membahayakan gajah. Semoga masyarakat lebih sadar kondisi gajah saat ini dan mari bersama menyelamatkannya,” jelasnya.