Gandeng IYSA dan IPB, Fakultas Farmasi UP Bangga Persembahkan WSEEC 2023

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Farmasi Universitas Pancasila menggelar acara The 3rd World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2023.

Untuk menyukseskkan acara itu, UP bekerja sama dengan Indonesian Young Scientist Association (IYSA) dan Department of Food Science and Technology IPB University.

Acara ini diselenggarakan pada tanggal 1–5 Agustus 2023 bertempat di Aula lantai 4 Gedung Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Upacara Pembukaan pada tanggal 1 Agustus 2023 dihadiri Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Prof. Dr. apt. Syamsudin, Presiden IYSA Deni Irawan para pejabat di lingkungan rektorat dan fakultas, dan perwakilan delegasi internasional dari 4 negara Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, dan Meksiko.

WSEEC merupakan kompetisi inovasi multinasional tahunan di bidang Ilmu Pengetahuan Umum, Lingkungan, dan Keteknikan dengan peserta berasal dari jenjang SD–Universitas.

Secara lebih spesifik, kompetisi ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut: Matematika, Energi dan Rekayasa, Fisika, Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Lingkungan dan Teknologi.

Event tahun ini akan diikuti oleh 285 tim (48 tim offline dan 237 tim online) dan berasal dari 22 negara (Indonesia, Polandia, Korea Selatan, Azerbaijan, Vietnam, Italia, Amerika Serikat, Meksiko, Bulgaria, Turki, Puerto Rico, Singapura, Kanada, Iran, Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Romania, Filipina, Kazakhstan, dan Afrika Selatan).

Diharapkan melalui event ini, generasi muda dapat menyalurkan ide-idenya yang cemerlang ke dalam bentuk inovasi produk yang dapat membawa kemajuan dalam hidup bermasyarakat.(dkk/jpnn)