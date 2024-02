Gandeng Oxo Living, One Global Resorts Ingin Kembangkan Properti Butik

jpnn.com, JAKARTA - Platform investasi dan manajemen hotel, One Global Capital mengumumkan kolaborasi dengan Oxo Living guna mengembangkan properti butik.

Diketahui, Oxo Group Indonesia adalah perusahaan pengembangan dan manajemen properti dengan visi untuk menciptakan gaya hidup yang menginspirasi dan bermanfaat bagi para tamu dan investor.

Sejak awal 2015, properti dan pengalaman Oxo dikenal dengan standar tanpa kompromi, desain cerdas, layanan premium, dan masa depan yang berkelanjutan

Saat ini, OXO mencakup sekitar 30 properti di Bali termasuk hunian pribadi, vila, townhouse, studio co-working, resor, dan kapal pesiar di Taman Nasional Komodo.

“Fokus kami adalah memberikan penawaran unik melalui properti butik yang dikelola dan dikembangkan OXO living,” kata Iwan Sunito dalam siaran persnya, Kamis (1/2).

One Global Resorts adalah hotel dan apartemen berlayanan serta Platform Manajemen dari One Global Capital Pty Ltd yang lahir dari visi untuk menciptakan pengalaman resor perkotaan yang terinspirasi arsitektur, luas, dan mewah.

Baca Juga: Begini Cara Cove Bantu Ubah Properti Menjadi Investasi

One Global Resorts meluncurkan produk pertamanya melalui apartemen berlayanan SKYE Suites pada 2017, dan yang kedua pada 2018, kemudian dilanjutkan dengan SKYE Suites ketiga pada 2019.

"Kami telah meningkatkan omset kami dari Rp 40 miliar menjadi lebih dari Rp 200 miliar pada 2021," tuturnya.