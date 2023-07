Ganjaran Buruh Berjuang Memperkenalkan Sosok Ganjar Lewat Nobar Film Anak Negeri

jpnn.com - TEGAL - Ganjaran Buruh Berjuang (GBB), menggandeng serikat buruh Garteks (Garment, Kerajinan Tekstil Kulit, dan Sentra Industri), memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai figur yang sangat inspiratif melalui cara yang unik dan asyik.

Lewat nonton bareng (nobar) cinema "Anak Negeri", acara yang menyasar buruh formal maupun informal itu digelar di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (14/7) malam.

Adapun film tersebut mengisahkan tentang kehidupan masa kecil Ganjar Pranowo yang berasal dari rakyat biasa, namun akhirnya bisa menggapai cita-citanya.

"From zero to hero", begitulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok Calon Presiden 2024-2029 tersebut.

Semua itu tak terlepas dari keberhasilan didikan kedua orang tua Ganjar Pranowo, yang sedari Ganjar kecil sudah ditanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan, kerja keras, disiplin, dan rajin menolong sesama.

"Ini merupakan pemutaran sinematografi tentang perjalanan hidup Pak Ganjar dari rakyat biasa, yang kemudian dengan kegigihannya dia bisa merealisasikan impiannya. Ini yang sebetulnya pengin kami sampaikan kepada masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal GBB Kelik Ismunanto dalam keterangan tertulisnya.

Selain untuk mengenalkan sosok Ganjar, Kelik juga berharap nantinya penonton bisa memetik hikmah dari film yang diputar.

Dengan demikian, para buruh dapat menjadikan sosok Ganjar sebagai tokoh yang menginspirasi serta tidak pernah menyerah dalam menggapai impian.