Gebrakan Quique Setien di Barcelona, Batalkan Hari Libur Lionel Messi Cs

jpnn.com, BARCELONA - Entrenador atau pelatih anyar Barcelona Quique Setien langsung membuat gebrakan tak lama setelah resmi menukangi Lionel Messi Cs (cum suis atau crew sysem alias dan kawan-kawan).

Pelatih berusia 61 tahun itu memerintahkan seluruh pasukannya untuk latihan Rabu (15/1) pagi waktu setempat. Itu berarti skuad senior yang biasanya mendapat jatah libur (jika tak ada pertandingan tengah pekan) di era Ernesto Valverde, harus ikut latihan.

Sport melansir, Setien memutuskan untuk membatalkan hari libur skuad tim utama. Setien sangat ingin bekerja segera mungkin dengan seluruh pemain barunya dan menyerukan sesi latihan ??pagi waktu setempat.

Setien terpilih sebagai pengganti Valverde (kena PHK) Senin lalu dan secara resmi diumumkan satu hari setelah tanda tangan kontrak. Mantan pelatih Real Betsi itu terikat kontrak dengan Barcelona hingga 30 Juni 2022.

Our video team cooked up something special on @QSetien Day.



???? Sound On ???? pic.twitter.com/gZgTKl7pJd — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2020