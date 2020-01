Gegara Ini, Kareena Kapoor Peringatkan Anak Iis Dahlia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris India, Kareena Kapoor turut berkomentar soal pernyataan anak Iis Dahlia, Salshadilla Juwita yang diduga menyebut orang India jorok.

Bintang film tersebut memberi peringatan agar Salshadilla ke depan harus berhati-hati sebelum berbicara.

"Next time watch your mouth @salshaindradjaja before you say something," tulis Kareena Kapoor lewat akun Instagram miliknya, Senin (27/1).

Baca Juga: Kareena Kapoor Ikut Soroti Kasus Penganiayaan Audrey

Sebelumnya, Salshadilla telah meminta maaf atas perkataannya. Lewat di Instagram Story miliknya, dia mengaku menyesal telah melontarkan pernyataan yang dinilai rasis tersebut.

"Saya tidak sadar bahwa saya direkam, namun tidak ada alasan untuk apa yang saya katakan. Saya sangat menyesali kesalahan saya dan berharap saya bisa belajar darinya. Banyak cinta," ungkap Salshadilla.

Masalah ini bermula saat Iis Dahlia mengunggah video Instagram Story. Dalam video itu, dia mengajak Salshadilla menonton film Bollywood. Namun, Salshadilla menolak lantas memilih menonton drama Korea. Tidak hanya itu, dia dalam video juga berkata bahwa orang India jorok.

Terkait permasalahan ini, Iis Dahlia sebelumnya juga sudah buka suara. Dia menyebut bahwa keluarga merupakan keluarga demokrasi, sehingga soal putrinya tidak suka film Bollywood itu bukan masalah besar. Sehingga menurutnya komentar netizen di media sosial tidak perlu ditanggapi.

"Di keluarga aku tuh orangnya demokrasi banget, lu mau suka apa, suka apa, jadi enggak ada masalah," kata Iis Dahlia. (mg3/jpnn)