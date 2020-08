Gegara Ini Petenis Jerman Ragu Ikut Turnamen US Open

jpnn.com, JERMAN - Petenis rangking ketujuh dunia asal Jerman, Alexander Zverev masih ragu-ragu untuk mengikuti turnamen US Open mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda.

Sebelumnya, petenis putri Australia nomor satu dunia Ash Barty dan rekan se-negaranya Nick Kyrgios juga memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam turnamen Grand Slam yang akan digelar tanpa penonton di New York, Amerika Serikat, 31 Agustus-13 September itu.

“Saya belum bisa memutuskan akan tampil di US Open atau tidak karena kondisi di AS saat ini tidak begitu bagus. Saya rindu turnamen, tapi sepertinya US Open tahun ini bukan ajang yang tepat untuk saya,” kata Zverev dikutip dari Reuters, Senin (3//8).

Petenis berusia 23 tahun itu sempat menuai kritik terkait beredarnya video yang memperlihatkan dia tengah berada di sebuah tempat hiburan ramai, akhir Juni lalu.

Padahal, sebelumnya dia menyatakan akan melakukan isolasi mandiri setelah tampil di Adria Tour beberapa waktu lalu, mengingat sejumlah petenis dinyatakan positif COVID-19 usai mengikuti ajang tersebut.

“Saya mau lihat dulu bagaimana kondisi di AS dalam beberapa minggu ke depan. Kalau saya merasa tidak aman, maka saya tidak akan mengikuti US Open. Saya masih cukup muda, sedangkan disana banyak pemain yang lebih tua. Saya takut nanti malah membahayakan kesehatan mereka,” ungkap Zverev.(Antara/jpnn)