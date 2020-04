Gegara Mira Lesmana, Nicholas Saputra Gagal Nikah Muda

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Nicholas Saputra rupanya pernah berniat untuk menikah muda. Sayang, niatnya itu ditentang oleh produser film Ada Apa dengan Cinta, Mira Lesmana.

Mira Lesmana mengatakan, keinginan itu diutarakan diam-diam oleh Nicholas sekitar 15 tahun lalu.

"Waktu itu lo bilang ke gue, lo mau menikah, lo sudah siap nikah," kata Mira Lesmana dalam Instagram Live bersama Miles Film, Senin (27/4).

Menurut Mira, saat itu banyak penggemar yang menanyakan kapan Nicholas akan menikah.

"If only they know. Terus apa yang gue katakan ke lo? Bisa di-share enggak?," lanjut Mira.

"Jangan (jangan menikah)," jawab Nicholas Saputra lantas tertawa.

Istri aktor Mathias Muchus itu pun merasa bersalah karena sempat melarang keinginan Nicholas Saputra menikah.

Sebab, hingga saat ini pemain film Gie itu malah belum menikah.Meski begitu, ia tak menyesal batal menikah muda.