Mira Lesmana Beber Keinginan Nicholas Saputra, Tidak Banyak yang Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Nicholas Saputra sempat punya keinginan menikah di usia muda. Namun hal tersebut ditentang oleh Mira Lesmana.

Dalam bincang-bincang "Cabin Fever" bersama Miles Film melalui platform Instagram Live, Senin, Mira Lesmana menyebutkan bahwa Nicho pernah menyampaikan ingin nikah muda.

Nicho mengatakan, saat itu mengungkapkan keinginannya pada Mira untuk meminta pendapat.

Namun langsung tidak diperbolehkan oleh produser film "Ada Apa dengan Cinta" itu lantaran masih terlalu muda.

"Beberapa tahun yang lalu, gue lupa 15 tahun lalu, ini enggak banyak yang tahu, Riri aja enggak tahu. Waktu itu lo bilang ke gue, lo mau menikah, lo sudah siap nikah," kata Mira.

"Banyak banget soalnya yang nanya kan kapan nikah. If only they know. Terus apa yang gue katakan ke lo? Bisa di-share enggak?," lanjutnya.

"Jangan (jangan menikah)," jawab Nicho.

Keduanya pun tertawa membahas masalah ini. Mira pun merasa bersalah karena sempat melarangnya, karena sampai saat ini Nicho belum jadi menikah.