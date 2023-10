Gelar Forum Regional PAUD-HI, Ini Target Seameo Ceccep & Tanoto Foundation

jpnn.com, JAKARTA - Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (Seameo Ceccep) bersama Tanoto Foundation menyelenggarakan Forum Tahunan Regional PAUD dan Pengasuhan (Parenting).

Ini merupakan pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Prof. Warsito mengatakan deklarasi ini menjadi momentum terbentuknya kerangka kerja mendorong perkembangan optimal anak usia dini bagi negara-negara di ASEAN.

"Momentum ini akan memicu lahirnya para pemimpin bangsa di masa depan," kata Warsito saat membuka Forum Regional PAUD-HI baru-baru ini.

Ini menjadi forum tahunan ketiga yang diselenggarakan secara rutin oleh Seameo Ceccep, dan berfungsi sebagai platform penting untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan PAUD yang berkualitas.

Pada 2022, di forum yang sama telah dibahas tentang universal child care dan kemudian menghasilkan policy brief (ringkasan kebijakan). Ringkasan kebijakan tersebut telah diluncurkan dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 11 Mei 2023.

Tahun ini, forum regional membahas 'Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif' di negara-negara Asia Tenggara dari berbagai perspektif, sekaligus menjadi media diseminasi Deklarasi Pemimpin ASEAN.

