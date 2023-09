 Gelar Journalism Day, UBakrie Soroti Revolusi Streaming dan Tren Konsumsi Informasi

jpnn.com, JAKARTA - Platform streaming telah mengubah cara seseorang mengonsumsi konten hiburan, mulai dari film dan serial televisi hingga musik serta podcast.

Platform streaming kini menjadi medium yang dominan dalam memberikan akses tak terbatas kepada penonton di seluruh dunia.

Fenomena ini tidak hanya mengubah paradigma industri hiburan, tetapi juga membuka pintu bagi eksplorasi konten yang lebih luas.

Fenomena ini yang membawa Meclub, klub mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie (UBakrie) mengadakan acara Journalism Day 2023. Acara ini bertema "Revolusi Platform Streaming dan Tren Konsumsi Informasi".

Acara ini berlangsung pada Rabu, 27 September 2023 di Kampus Plaza Festival. Acara ini menjadi pusat perhatian bagi pemikir, profesional media, akademisi, dan mahasiswa untuk memahami secara mendalam bagaimana evolusi platform streaming dan perubahan dalam perilaku konsumen informasi akan membentuk masa depan jurnalisme dan komunikasi.

Acara ini menghadirkan Adhi Bekti Bimantara, seorang Content Strategy Manager dari Netverse, yang membahas konten dan strategi di balik platform streaming secara mendalam.

"Platform streaming memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada penonton untuk memilih konten sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tidak hanya itu, beliau juga menyoroti evolusi televisi menjadi layanan media Over The Top (OTT)." Ungkap Adhi dalam sesi pemaparan tentang Content that Content.

Selanujutnya Dr. Aryo Subarkah, M.Si, dosen Ilmu Komunikasi UBakrie mengatakan media baru saat ini belum mampu menggeser media lama. TV konvensional masih dominan. Durasi menontonnya masih tinggi.