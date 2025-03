Gelar MPR Goes to Campus di Unibraw & Unair, Eddy Soeparno Ajak Mahasiswa Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan MPR Eddy Soeparno melanjutkan rangkaian agenda MPR Goes to Campus di dua wilayah, yakni Malang dan Surabaya.

Rangkaian acara dialog dengan mahasiswa dan civitas academica itu akan dilaksanakan di Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang pada Selasa (18/3).

Selanjutnya acara MPR Goes to Campus akan dilaksanakan di Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada Rabu (19/3).

Dia menjelaskan rangkaian acara ini merupakan kelanjutan dari agenda MPR Goes to Campus sebelumnya yang sudah dilaksanakan di UI, UGM, Undip dan kampus-kampus besar lainnya.

"Di semua kampus temanya sama bahwa sebagai Pimpinan MPR saya mengajak mahasiswa dan civitas academica peduli terhadap masalah lingkungan kita menghadapi dampak perubahan iklim, kata dia.

Dampak perubahan iklim ini semakin terlihat. Banjir, hujan deras dan ekstrem hingga kemarau berkepanjangan adalah di antara dampak perubahan iklim yang semakin terasa.

Doktor Ilmu Politik UI ini bersyukur karena mahasiswa, dosen, peneliti hingga guru besar antusias memberikan berbagai ide dan masukan kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus wujudkan ketahanan energi.

"Pertama, selama kami menggelar MPR Goes to Campus ini sudah banyak sekali masukan kebijakan yang research based dari Guru besar, peneliti, akademisi dan dosen tentang upaya wujudkan ketahanan energi. Karena itu kami terus mendorong ke depan kampus selalu dilibatkan dalam ruang pengambilan kebijakan," lanjutnya.