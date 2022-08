Gelar Pameran Waralaba dan Lisensi, IFRA 2022 Gandeng 250 Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2022 resmi dibuka, Jumat (5/8).

IFRA Hybrid Business Expo merupakan pameran franchise dan lisensi terbesar di Indonesia.

Pameran itu diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI).

Pameran IFRA 2022 itu digelar secara Hybrid yang dilakukan secara online maupun offline.

Untuk offline bisa dikunjungi secara langsung di Jakarta Convention Center (JCC), 5-7 Agustus 2022.

Sementara itu, untuk pameran online bisa diakses secara virtual mulai 5-31 Agustus 2022.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan 20 tahun konsisten menggelar pameran IFRA ialah kebanggaan tersendiri.

"Kami akan terus berkomintem dan berinovasi," kata Daswar Marpaung dalam Opening Ceremony The 20th IFRA Hybrid Business Expo in conjunction with ILE 2022.