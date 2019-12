Gelar Rakornas, Kementan Bahas Pertanian Maju,Mandiri dan Modern

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan tema mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern sebagai langkah persiapan pembangunan pertanian untuk tahun 2020. Pada rakornas tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan beberapa MoU di antaranya dengan Kedutaan Selandia Baru, Bank Mandiri, Kejaksanaan Agung serta Badan Pusat Statistika (BPS).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menerangkan, Rakornas 2019 hanya memiliki pesan yang akan diimplementasikan pada tahun depan dimana pertanian Indonesia saat ini harus maju yang diimplementasikan dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan pertanian termasuk stakeholder. Sehingga rakyat dapat merasakan manfaat dari hadirnya pemerintah ditengah mereka.

“Rakornas yang kita ikuti ini pesannya cuma satu tidak boleh ada yang mundur, semua harus maju. Maju itu dalam semua aspek, artikulasikan itu dalam diksi-diksi sesuai dengan apa yang menjadi fungsi peranan dan tanggung jawabnya sehingga nggak ada yang stop,” terang Syahrul saat memberikan sambutan pada acara rakornas di Auditorium Gedung F, Kanpus Kementan, Jakarta, Kamis (12/12).

Kedua, Syahrul mengungkapkan pertanian harus makin mandiri dimana Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekuatan yang luar biasa yang turut dapat menumbuhkan lapangan kerja dibidang pertanian. Hal ini akan semakin dapat ditingkatkan dengan adanya kerjasama dari semua kalangan untuk membangun energi dan asistensi negara didalam kehidupan rakyat.

“Kemandirian menjadi penting. Indonesia punya kemampuan yang kuat dan kita punya sektor pertanian yang menjanjikan. Oleh karna itu, kata kata mandiri itu, izin teman teman didinas, yang ada di provinsi yang berkaitan tolong itu maknai itu. Apa yang cara agar membuat rakyat mendapat pendapatan yang baik, punya keutamaan dibidang pertanian, maka kita harus lakukan sesuatu,” ungkapnya.

Selanjutnya, Mentan menjelaskan pertanian Indonesia modern itu penting itu dengan membawa kemajuan teknologi saat ini perlu diterapkan dalam pertanian. Pertanian membutuhkan teknik-teknik yang canggih sehingga cara koordinasi dan pemecahan masalah yang digunakan akan berbeda dengan cara sebelumnya sehingga bisa lebih cepat dan efisien.

“Kami gak bisa lagi kalau cara yang kemarin. We have to do more. Kami butuhkan pendekatan- pendekatan dengan online sistem yang lebih baik, kami butuh robot construction, kami butuh internet of thinking, kami butuhkan artificial intelegent, kami butuhkan satelit yang harus didekatkan dalam kehidupan kami,” ucap Syahrul.

Dalam Rakornas tersebut, Mentan turut mengungkapkan ucapan terima kasihnya pada BPS dimana berhasil menghasilkan satu data yang akan digunakan pertanian selanjutnya dalam bertindak untuk mengambil keputusan, memberikan bantuan kepada para petani dimana data ini akan dipegang oleh seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang pertanian.