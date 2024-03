Gelar Safari Ramadan, BKI Tingkatkan Inovasi untuk Kompetensi SDM

jpnn.com, PALEMBANG - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei cabang Palembang menggelar acara Safari Ramadan bertema 'Satukan Semangat, Menuju Hari Kemenangan' pada Kamis, (14/3) di Kantor BKI Cabang Madya Klas Palembang.

Safari Ramadan ini menjadi bentuk silahturahmi kepada seluruh pegawai IDSurvey.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono, Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo, Johanes Nanang Marjianto, Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia, Saifuddin Wijaya.

IDSurvey akan menggelar safari ramadan ke sejumlah cabang yang tersebar di seluruh Indonesia guna mempererat hubungan dan menjalin silahturami antar Insan IDSurvey.

"Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mensosialisasikan corporate purpose One Family, One Purpose bahwa We Exist for the safety of your family and mine," ujar Arisudono Soerono.

Dalam kesempatan ini, Arisudono Soerono memberikan motivasi dan membangkitkan semangat kesatuan, kekeluargaan, dan keharmonisan antar sesama keluarga besar IDSurvey supaya terus bergotong-royong dan mencapai tujuan IDSurvey.

"Para pegawai muda di lingkungan IDSurvey untuk dapat terus berinovasi dan memberikan ide yang inovatif bagi manajemen perusahaan serta meningkatkan kompetensi yang ada," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Arisudono berpesan juga kepada seluruh entitas IDSurvey di Palembang untuk terus aktif mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekeluargaan.