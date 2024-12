Gemarikan jadi Cara Pemkot Tangsel Gencarkan Konsumsi Ikan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menggelar acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Tandon Ciater, Serpong, pada Selasa (03/12).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyatakan kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang manfaat ikan bagi kesehatan, sekaligus memberikan bantuan berupa pengolahan ikan kepada masyarakat.

Benyamin mengimbau masyarakat untuk terus mengonsumsi ikan secara rutin.

“Ikan harus menjadi bagian dari pola makan masyarakat karena kandungannya sangat baik bagi kesehatan," ujar Benyamin.

Benyamin menjelaskan lewat acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Benyamin mengajak masyarakat agar membiasakan makan ikan sejak dini, sehingga dapat meningkatkan gizi tubuh.

"Daging ikan mudah dicerna dan baik untuk anak-anak hingga lansia,” ucapnya.

Benyamin menjelaskan konsumsi ikan di Tangsel makin meningkat, dalam satu tahun telah mengalami kenaikan sebanyak 0,86 kilogram.

"Dari 45,09 kilogram per orang per tahun pada 2022 menjadi 45,95 kg per orang per tahun pada 2023," lanjut Benyamin.