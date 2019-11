Gen Bapur, Cara Mudah Makan Buah Bagi Si Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Berdasar data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, Indonesia masih mengalami situasi ganda (double burden), di mana anak bertubuh pendek atau stunting mencapai 30,8 persen. Tetapi, di sisi lain juga masih ada anak dengan kelebihan gizi atau obesitas yang mencapai 8 persen dari seluruh total populasi anak.

Situasi ganda itu terjadi karena masih banyak anak malanutrisi. Peran MPASI pada periode emas yakni 1.000 hari pertumbuhan anak diperlukan. MPASI diberikan saat usia anak menginjak 6 bulan, saat ASI ekslusif sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan energi (kalori), vitamin dan mineral yang bertambah seiring pertumbuhan Si Kecil.

Pada periode pengenalan MPASI, menu makanan harus memerhatikan tekstur, rasa, frekuensi dan porsi yang sesuai dengan tahapan usia anak. Sebabnya, rasa dan tekstur menu MPASI membantu melatih kepekaan indera pengecap anak dan mendukung stimulasi indera lainnya.

Tidak hanya menu makanan utama, menu makanan selingan atau snack juga penting agar Si Kecil dapat mengenal semakin banyak rasa dan variasi zat gizi yang masuk ke tubuh juga semakin beragam. “Pemberian MPASI idealnya terdiri dari 3 porsi makanan utama dan 2 porsi makanan selingan atau snack,” kata dr. Atilla Dewanti, Sp. A (K) selaku dokter spesiali anak.

Menurutnya, pada menu makanan utama, bisa diutamakan daging dan sayuran sementara untuk menu makanan selingan, buah bisa menjadi salah satu pilihan. Pentingnya pemberian makanan selingan atau snack adalah untuk memastikan agar jumlah asupan dan nutrisi si kecil terpenuhi dengan baik.

“Menu snack juga harus dipastikan agar kaya rasa dan menarik supaya tidak membosankan. Salah satunya contohnya dengan memperkenalkan buah, karena buah memiliki nutrisi tinggi, ragam variasi tekstur, rasa dan terdiri dari bermacam-macam warna dan bentuk yang menarik untuk Si Kecil,” jelas dr. Attila.

Memenuhi kebutuhan si kecil dalam mendapatkan nutrisi tambahan, Milna menghadirkan rangkaian Nature Delight. Melalui Consumer Research, Milna Nature Delight dinilai baik dari segi kandungan nutrisi maupun kemasannya yang praktis dan memudahkan ibu-ibu zaman now dalam memenuhi kebutuhan snack sehat si kecil.

“Meningkatnya antusiasme konsumen Milna Nature Delight telah melahirkan Gen Bapur atau Generasi Bawa Pure. Gen Bapur adalah generasi ibu zaman now yang telah mempercayakan Milna Nature Delight sebagai cara mudah makan buah si kecil," kata Christofer Samuel Lesmana selaku Business Unit Head for Baby and Kids Food Nutrition, Kalbe Nutritionals.