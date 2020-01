Gendong Safeea, Ahmad Dhani Senang Berada di Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani mengaku senang akhirnya bisa kembali ke rumah. Apalagi kini dirinya bisa bahagia berkumpul dengan istri dan anak-anaknya di momen tahun baru.

Salah satu momen bahagia saat berada di rumah diabadikan Ahmad Dhani lewat akun Instagram miliknya @ahmaddhaniofficial. Dia tampak menggendong anaknya dari pernikahan dengan Mulan Jameela yakni Safeea.

"Its good to be home," ungkap Ahmad Dhani, Rabu (1/1).

Pada momen tahun baru, pentolan Dewa 19 itu memang sengaja memilih berada di rumah. Ahmad Dhani ingin berkumpul secara utuh bersama anak-anaknya.

"Di rumah. Malam tahun baru ini cukup spesial karena baru pertama kali ini kita kumpul satu rumah," kata Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, Senin (30/12) lalu.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani bebas dari LP Cipinang Jakarta Timur pada Senin (30/12) pagi.

Pelantun Sedang Ingin Bercinta itu sebelumnya ditahan selama satu tahun kurang akibat kasus ujaran kebencian. (mg3/jpnn)