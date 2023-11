Gibran Akan Membawa Pandangan Segar, Generasi Muda Sepatutnya Mendukung

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi Hukum dan Pemerhati Polsosbud Agus Widjajanto menyebut Gibran Rakabuming Raka akan membawa pandangan segar dan perspektif baru terhadap berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh negara.

"Jika terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto, Gibran lebih mungkin berpikir out of the box dan memberikan solusi yang inovatif," kata Agus Widjajanto dalam keterangannya pada Selasa (7/11/2023).

Dalam tempo 22 tahun menuju 100 tahun usia Indonesia Merdeka (2045), menurut Agus, sejatinya harus belajar bagaimana negara-negara maju berhasil membangun sumber daya manusia yang unggul.

Generasi muda dalam hal ini memiliki fisik yang bagus dan kapasitas otak yang besar.

"Gibran sebagai generasi muda memiliki karakter yang kuat dan rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, tidak minder, tetapi juga tidak arogan. Gibran juga berani mengambil risiko, berpikiran kritis dan kreatif serta berani mempelajari hal-hal baru,” kata Agus.

Menurut Agus, maju ataupun tidaknya Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024, sepatutnya generasi muda dan calon pemimpin memang harus didukung dan diberikan ruang.

Bukan sebaliknya, memasang batasan yang menghambat karier politik pemimpin muda. Baik itu syarat minimal umur, pengalaman, hingga partai pengusung harus memiliki kursi di DPR.

"Transisi pemimpin tua ke pemimpin muda sudah waktunya dijalankan. Kalau tidak sekarang kita akan terlambat,” tegas Agus Widjajanto.