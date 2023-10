Gibran Jadi Calon RI2, Media Asing Anggap Jokowi Masih Ingin Berkuasa

jpnn.com, JAKARTA - Sorotan media mancanegara kembali mengarah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kali ini, sorotan itu juga menyasar putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Laman TIME mengunggah artikel berjudul Indonesian Presidential Candidate Names Current President’s Son as Running Mate.

Artikel yang tayang pada Senin (23/10/2023) pukul 03.05 EDT itu secara khusus mengupas peluang Jokowi tetap memainkan pengaruhnya setelah masa kepresidenannya berakhir tahun depan.

TIME menulis Jokowi telah berkali-kali menepis anggapan soal Presiden Ketujuh RI itu cawe-cawe pada penentuan capres-cawapres.

“Namun, Gibran sebagai wakil presiden bisa memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan negeri dengan perekonomin terbesar di Asia Tenggara setelah periode keduanya berakhir pada Oktober 2024,” demikian ditulis TIME.

Media yang berbasis di New York itu juga memajang foto Gibran dalam pose sebagai wali kota Surakarta yang berdiri di depan potret Presiden Jokowi. TIME juga membuat subjudul tentang dinasi politik.

Syahdan, laman The Guardian memberitakan soal Gibran lewat berita berjudul Joko Widodo’s son chosen as running mate for Indonesia presidential candidate Prabowo.