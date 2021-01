Gibran Tunjuk Mantan Bos GoPay jadi Komisaris Startup Akuakultur eFishery

jpnn.com - STARTUP akuakultur terbesar di Asia eFishery mengangkat Aldi Haryopratomo sebagai komisaris baru.

Pengalaman Aldi sebagai CEO GoPay di masa GoPay baru mulai hingga menjadi salah satu pemain fintech terbesar di Asia Tenggara sangat relevan bagi eFishery yang juga sedang dalam periode hypergrowth dalam rangka merangkul jutaan pembudidaya ikan.

CEO eFishery Gibran Huzaifah mengatakan perusahaannya membutuhkan sosok berpengalaman di bidang startup dalam pengembangan usaha eFishery.

Perusahaan rintisan yang baru memperoleh pendanaan Seri B dari Go-Venture dan Northstar Group pada Agustus 2020 lalu ini memiliki target untuk menyediakan layanan menyeluruh dan terintegrasi.

Mulai dari operasional budidaya, pembiayaan, hingga distribusi. Penunjukkan Aldi sebagai komisaris tidak serta merta.

Pertemuan Aldi dan Gibran pertama kali terjadi pada 2015, ketika Gibran terpilih menjadi Endeavor Entrepreneur.

Berbagi tujuan yang sama, Gibran menjadikan Aldi sebagai mentor dan secara rutin bertemu untuk berdiskusi terkait arahan bagi perusahaannya.

Tidak lama setelah mereka bertemu, Aldi terpilih menjadi Endeavor Entrepreneur of the Year di tahun 2016, dan Gibran mengikuti jejaknya menjadi Endeavor Entrepreneur of the Year di 2020.