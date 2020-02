Ginting Cuma Butuh 29 Menit Mengalahkan Pedrosa

jpnn.com, MANILA - Tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, Anthony Sinisuka Ginting tak menemukan kesulitan berarti saat melakoni partai pertama Indonesia vs Filipina, pada perempat final Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Dalam laga yang digelar di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Jumat (14/2) sore WIB itu, Ginting menang dua gim langsung atas tunggal putra pertama tuan rumah Ros Leonard Pedrosa.

Ginting menang 21-10, 21-16 dalam pertandingan berdurasi 29 menit (statistik BWF).

Ginting yang kini duduk di peringkat kelima dunia (pekan depan ranking empat) bermain cukup santai, tetapi taktis melawan Pedrosa (peringkat 427 dunia).

Ginting bahkan tak terlalu sering mengeluarkan smes silangnya untuk mematikan lawan. Pemain kelahiran Cimahi ini cukup mengandalkan kesabaran meladeni jurus-jurus Pedrosa.

Dengan kemenangan Ginting, Indonesia yang merupakan juara bertahan BATC, untuk sementara unggul 1-0 atas Filipina.

Di partai kedua, akan mengayun raket ganda pertama masing-masing tim; Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Peter Gabriel Magnaye/Alvin Morada. (adk/jpnn)

Indonesia vs Filipina

Anthony Sinisuka Ginting vs Ros Leonard Pedrosa 21-10, 21-16

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Peter Gabriel Magnaye/Alvin Morada

Jonatan Christie vs Lanz Ralf Zafra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Philip Joper Escueta/Paul John Pantig

Shesar Hiren Rhustavito vs Solomon Jr. Padiz